LE MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE DE COULONDRES Route de Prades Saint-Gély-du-Fesc, 3 décembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

Le domaine de Coulondres vous invite à faire le marché de Noël dans la cave !

De nombreux producteurs seront présents et le père noël pourrait pointer le bout de son nez dans l’après-midi, si son emploi du temps le permet..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Route de Prades

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie



The Domaine de Coulondres invites you to a Christmas market in the cellar!

Numerous producers will be on hand, and Santa Claus may even turn up in the afternoon, schedule permitting.

El Domaine de Coulondres le invita al mercado navideño de la bodega

Si el horario lo permite, Papá Noel podría aparecer por la tarde.

Die Domaine de Coulondres lädt Sie zum Weihnachtsmarkt im Weinkeller ein!

Viele Produzenten werden anwesend sein und der Weihnachtsmann könnte am Nachmittag aufkreuzen, wenn sein Terminplan es zulässt.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP