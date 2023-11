Cet évènement est passé Spectacle Théatrale : « 1 an dans la chambre » Route de Poulpry Bénodet Catégories d’Évènement: Bénodet

Finistère Spectacle Théatrale : « 1 an dans la chambre » Route de Poulpry Bénodet, 18 novembre 2023, Bénodet. Bénodet,Finistère .

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Route de Poulpry Salle 2

Bénodet 29950 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-16 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET Détails Catégories d’Évènement: Bénodet, Finistère Autres Lieu Route de Poulpry Adresse Route de Poulpry Salle 2 Salle associative Albatros Ville Bénodet Departement Finistère Lieu Ville Route de Poulpry Bénodet latitude longitude 47.8729582;-4.0911375

Route de Poulpry Bénodet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benodet/