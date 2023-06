Course de tracteur tondeuse Route de Pouligny Fontgombault, 30 juillet 2023, Fontgombault.

Fontgombault,Indre

Toute au long de la journée, démonstration de course de tracteur tondeuse et traine-cul..

Dimanche 2023-07-30 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-30 . .

Route de Pouligny

Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire



Throughout the day, tractor-mower and tractor-cultivator racing demonstrations.

A lo largo del día, habrá una demostración de carreras de tractores cortacésped y tractores de arrastre.

Den ganzen Tag über Vorführungen von Rasenmähertraktor- und Traktorrennen.

