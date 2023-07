Trail Diège et Collines Route de Ponty Ussel, 3 septembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le club de l’élan Sportif Ussellois organise le « Trail Diège et Collines »; trail avec 2 distances proposées : 7km et 15km, course pédestre ouverte à tous et toutes. Les sentiers emmèneront les coureurs au cœur des gorges de la Diège..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Route de Ponty

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « élan Sportif Ussellois » club is organizing the « Trail Diège et Collines »; a trail with 2 distances on offer: 7km and 15km, a foot race open to all. The trails will take runners to the heart of the Diège gorges.

El club « élan sportif Ussellois » organiza el « Trail Diège et Collines », un trail con 2 distancias propuestas: 7 km y 15 km, una carrera a pie abierta a todos. Los senderos llevarán a los corredores al corazón de las gargantas del Diège.

Der Verein Elch Sportif Ussellois organisiert den « Trail Diège et Collines », einen Trail mit zwei Streckenlängen: 7km und 15km, und einen Lauf, der für alle offen ist. Die Wege führen die Läufer durch die Schluchten der Diège.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme