Vide-atelier d’Artistes Route de Pont Farcy Tessy-Bocage, 9 décembre 2023, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

IL EST DE RETOUR !!

Un week-end artistique vous attend les 09 et 10 décembre 2023 à l’Usine Utopik, à l’occasion de notre incontournable Vide-Atelier d’Artistes.

25 artistes du Grand Ouest, exposeront une sélection d’oeuvres à moins de 250 euros. Peintures, sculptures, céramiques, bijoux, gravures… Trouvez le cadeau parfait pour les fêtes de fin d’année ou offrez-vous une oeuvre unique à prix tout doux !

AU PROGRAMME :

– NOCTURNE samedi 09 décembre, ouverture de 10h à 21h.

En soirée, un concert à 19h suivi de notre fameuse soirée paëlla à 20h (places limitées, sur réservation au 02 33 06 01 67).

– Dimanche 10 décembre, ouverture de 10h à 18h.

Durant le week-end, participez à la traditionnelle tombola et tentez de remporter un coffret regroupant plus de 20 oeuvres originales ou encore, participer au Troc d’oeuvres, où vous pouvez échanger un service ou un bien contre une oeuvre d’art.

Entrée libre / espace bar et restauration sur place..

Route de Pont Farcy Tessy-sur-Vire

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



IT’S BACK!

An artistic weekend awaits you on December 09 and 10, 2023 at Usine Utopik, for our unmissable Artists’ Workshop Sale.

25 artists from the Greater West of France will be exhibiting a selection of works for less than 250 euros. Paintings, sculptures, ceramics, jewelry, prints… Find the perfect gift for the festive season, or treat yourself to a unique work of art at an affordable price!

ON THE PROGRAM :

– NOCTURNE Saturday, December 09, open from 10am to 9pm.

In the evening, a concert at 7pm, followed by our famous paella evening at 8pm (limited seating, by reservation on 02 33 06 01 67).

– Sunday, December 10, open from 10am to 6pm.

During the weekend, take part in the traditional tombola for a chance to win a boxed set of over 20 original works, or take part in the Troc d?oeuvres, where you can exchange a service or good for a work of art.

Free admission / bar area and on-site catering.

¡VUELVE!

Un fin de semana artístico le espera los días 09 y 10 de diciembre de 2023 en la Usine Utopik, para nuestra ineludible Venta de Talleres de Artistas.

25 artistas del Gran Oeste expondrán una selección de obras por menos de 250 euros. Pinturas, esculturas, cerámicas, joyas, grabados… Encuentre el regalo perfecto para estas fiestas o regálese una obra única a precio de ganga

EN EL PROGRAMA :

– NOCTURNE Sábado 09 de diciembre, abierto de 10:00 a 21:00 h.

Por la tarde, concierto a las 19:00 h, seguido de nuestra famosa paella a las 20:00 h (plazas limitadas, reserve con antelación en el 02 33 06 01 67).

– Domingo 10 de diciembre, abierto de 10.00 a 18.00 h.

Durante el fin de semana, participe en la tradicional tómbola e intente ganar un lote de más de 20 obras de arte originales, o participe en el Troc d’oeuvres, donde podrá cambiar un servicio o un bien por una obra de arte.

Entrada gratuita / zona de bar y catering in situ.

ER IST WIEDER DA!!!

Ein künstlerisches Wochenende erwartet Sie am 09. und 10. Dezember 2023 in der Usine Utopik, anlässlich unseres unumgänglichen Vide-Atelier d’Artistes.

25 Künstler aus dem Westen stellen eine Auswahl an Werken für weniger als 250 Euro aus. Gemälde, Skulpturen, Keramiken, Schmuck, Drucke… Finden Sie das perfekte Weihnachtsgeschenk oder gönnen Sie sich ein einzigartiges Kunstwerk zu einem günstigen Preis!

AU PROGRAMM :

– NACHTRAG Samstag, 09. Dezember, Öffnung von 10 bis 21 Uhr.

Abends ein Konzert um 19 Uhr, gefolgt von unserem berühmten Paella-Abend um 20 Uhr (begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich unter 02 33 06 01 67).

– Sonntag, 10. Dezember, Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr.

Nehmen Sie während des Wochenendes an der traditionellen Tombola teil und gewinnen Sie eine Box mit über 20 Originalwerken oder nehmen Sie am Troc d’oeuvres teil, bei dem Sie eine Dienstleistung oder eine Ware gegen ein Kunstwerk eintauschen können.

Freier Eintritt / Bar und Restaurant vor Ort.

