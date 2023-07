GRAVURE, exposition collective Route de Pont Farcy Tessy-Bocage, 15 juillet 2023, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Pour la période estivale, l’Usine Utopik invite Clémence Fernando, Ariane Fruit et Kristin Meller pour une exposition collective du 15 juillet au 17 septembre 2023.

VERNISSAGE LE SAMEDI 15 JUILLET À 19H

Cette exposition vous propose de découvrir le travail de trois artistes contemporaines utilisant la gravure* comme moyen d’expression conceptuel et plastique.

Kristin MELLER propose une série de 66 linogravures en couleur intitulées « Cosmic Rabbits » où elle présente le cycle de vie et de mort d’un lapin. Il s’agit pour l’artiste de l’expression graphique d’une tension existentielle.

Ariane FRUIT conjugue la photographie et la gravure dans une série de 11 gravures sur bois intitulées « Transe Canadienne » où le rapport au temps, à la vitesse et au contraste du noir et blanc refléte les paysages d’un voyage lors de sa traversée du Canada en train.

Clémence FERNANDO utilise la gravure à la manière noire selon une combinaison aléatoire en couleur dans la série « Plonger » dont le point de départ est une recherche sur le thème de l’eau. Chaque impression est une révélation d’association d’idées et de couleurs.

* la gravure est une technique artistique qui consiste à inciser ou creuser de la matière (lino, bois, cuivre) pour produire un motif. Une fois encré, le motif est passé sous une presse pour être imprimé sur un support (papier, textile…)..

Vendredi 2023-07-15 fin : 2023-09-17 . .

Route de Pont Farcy

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



For the summer season, Usine Utopik invites Clémence Fernando, Ariane Fruit and Kristin Meller to a group show from July 15 to September 17, 2023.

VERNISSAGE SATURDAY JULY 15, 7PM

This exhibition invites you to discover the work of three contemporary artists using printmaking* as a conceptual and plastic means of expression.

Kristin MELLER presents a series of 66 color linocuts entitled « Cosmic Rabbits », in which she depicts the life and death cycle of a rabbit. For the artist, this is a graphic expression of existential tension.

Ariane FRUIT combines photography and engraving in a series of 11 woodcuts entitled « Transe Canadienne », in which her relationship with time, speed and the contrast of black and white reflect the landscapes of a journey across Canada by train.

Clémence FERNANDO uses black etching in a random color combination in the « Plonger » series, whose starting point is research into the theme of water. Each print is a revelation of associative ideas and colors.

* engraving is an artistic technique that involves incising or hollowing out material (lino, wood, copper) to produce a motif. Once inked, the motif is passed under a press to be printed on a support (paper, textile, etc.).

Para el periodo estival, la Usine Utopik invita a Clémence Fernando, Ariane Fruit y Kristin Meller a una exposición colectiva del 15 de julio al 17 de septiembre de 2023.

INAUGURACIÓN EL SÁBADO 15 DE JULIO A LAS 19.00 HORAS

Esta exposición le invita a descubrir la obra de tres artistas contemporáneas que utilizan el grabado* como medio de expresión conceptual y plástico.

Kristin MELLER presenta una serie de 66 linograbados coloreados titulada « Conejos cósmicos », en la que representa el ciclo de vida y muerte de un conejo. Para la artista, se trata de una expresión gráfica de la tensión existencial.

Ariane FRUIT combina fotografía y grabado en una serie de 11 xilografías titulada « Transe Canadienne », en la que su relación con el tiempo, la velocidad y el contraste del blanco y negro reflejan los paisajes de su viaje por Canadá en tren.

Clémence FERNANDO utiliza el aguafuerte negro en una combinación aleatoria de colores en la serie « Plonger », cuyo punto de partida es la investigación sobre el tema del agua. Cada grabado es una revelación de asociación de ideas y colores.

* el grabado es una técnica artística que consiste en incidir o ahuecar un material (linóleo, madera, cobre) para producir un motivo. Una vez entintado, el diseño pasa por una prensa para ser impreso en un soporte (papel, textil, etc.).

Für den Sommer lädt die Usine Utopik Clémence Fernando, Ariane Fruit und Kristin Meller zu einer Gruppenausstellung vom 15. Juli bis zum 17. September 2023 ein.

VERNISSAGE AM SAMSTAG, DEN 15. JULI UM 19 UHR

In dieser Ausstellung können Sie die Arbeit von drei zeitgenössischen Künstlerinnen entdecken, die die Radierung* als konzeptuelles und plastisches Ausdrucksmittel verwenden.

Kristin MELLER präsentiert eine Serie von 66 farbigen Linolschnitten mit dem Titel « Cosmic Rabbits », in der sie den Lebens- und Todeszyklus eines Kaninchens darstellt. Für die Künstlerin ist dies der grafische Ausdruck einer existenziellen Spannung.

Ariane FRUIT verbindet Fotografie und Radierung in einer Serie von 11 Holzschnitten mit dem Titel « Transe Canadienne », in der die Beziehung zur Zeit, zur Geschwindigkeit und zum Kontrast von Schwarz und Weiß die Landschaften einer Reise während ihrer Zugfahrt durch Kanada widerspiegelt.

Clémence FERNANDO verwendet in ihrer Serie « Plonger », deren Ausgangspunkt eine Recherche zum Thema Wasser ist, schwarze Radierungen in einer zufälligen Farbkombination. Jeder Druck ist eine Offenbarung der Assoziation von Ideen und Farben.

* die Gravur ist eine künstlerische Technik, bei der das Material (Linoleum, Holz, Kupfer) eingeschnitten oder ausgehöhlt wird, um ein Motiv zu erzeugen. Nach dem Einfärben wird das Motiv durch eine Presse geleitet, um auf einen Träger (Papier, Textilien…) gedruckt zu werden.

