Exposition Dans les orties Route de Pont Farcy – La minoterie Tessy-Bocage, 6 octobre 2023, Tessy-Bocage.

Tessy-Bocage,Manche

Pour sa dernière exposition de l’année, l’Usine Utopik vous donne rendez-vous du 06 octobre au 03 décembre pour découvrir le travail des artistes Hélène Bleys, Jin Taek et Caroline Thiery, en résidence depuis le 16 août.

Entre les mauvaises herbes d’Hélène, les toiles faussement naïves de Jin et les micro-narrations introspectives et engagées de Caroline, l’exposition « Dans les orties » s’annonce haute en couleurs !

Dans le même temps, Laure Reculé – artiste céramiste en pépinière depuis février 2022 au musée de Ger – présentera dans la Galerie Utopik son exposition « L’objet, miroir de la femme blessée ».

Vernissage le 06 octobre à 19h, en présence des artistes.

Accès les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h et sur rdv..

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-12-03 . .

Route de Pont Farcy – La minoterie

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie



For its last exhibition of the year, the Usine Utopik invites you to join us from October 06 to December 03 to discover the work of artists Hélène Bleys, Jin Taek and Caroline Thiery, in residence since August 16.

Between Hélène’s weeds, Jin’s falsely naive canvases and Caroline’s introspective and committed micro-narratives, the « Dans les orties » exhibition promises to be a colorful one!

At the same time, Laure Reculé – a ceramics artist who has been based at the Musée de Ger since February 2022 – will be presenting her exhibition « L’objet, miroir de la femme blessée » at the Galerie Utopik.

Opening on October 06 at 7pm, in the presence of the artists.

Open Wednesdays, Saturdays and Sundays from 2.30 pm to 6 pm and by appointment.

Para su última exposición del año, la Usine Utopik le invita a descubrir, del 6 de octubre al 3 de diciembre, la obra de los artistas Hélène Bleys, Jin Taek y Caroline Thiery, en residencia desde el 16 de agosto.

Con las malezas de Hélène, los lienzos falsamente ingenuos de Jin y los microrrelatos introspectivos y comprometidos de Caroline, la exposición « Dans les orties » promete ser un acontecimiento lleno de color

Paralelamente, Laure Reculé, ceramista instalada en el Museo de Ger desde febrero de 2022, presentará su exposición « L’objet, miroir de la femme blessée » en la Galería Utopik.

Inauguración el 06 de octubre a las 19h, en presencia de los artistas.

Abierto los miércoles, sábados y domingos de 14.30 a 18.00 h y con cita previa.

Für ihre letzte Ausstellung in diesem Jahr lädt die Usine Utopik Sie vom 06. Oktober bis zum 03. Dezember ein, um die Arbeit der Künstlerinnen Hélène Bleys, Jin Taek und Caroline Thiery zu entdecken, die seit dem 16. August in Residenz leben.

Zwischen den Unkräutern von Hélène, den falsch-naiven Gemälden von Jin und den introspektiven und engagierten Mikroerzählungen von Caroline verspricht die Ausstellung « Dans les orties » (In den Brennnesseln) farbenfroh zu werden!

Zur gleichen Zeit wird Laure Reculé – Keramikkünstlerin, die seit Februar 2022 im Museum von Ger in einer Baumschule lebt – in der Galerie Utopik ihre Ausstellung « L’objet, miroir de la femme blessée » (Das Objekt, Spiegel der verletzten Frau) präsentieren.

Vernissage am 06. Oktober um 19 Uhr in Anwesenheit der Künstlerinnen.

Zugang mittwochs, samstags und sonntags von 14:30 bis 18:00 Uhr und nach Vereinbarung.

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche