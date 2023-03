Chasses aux œufs de Pâques au Château de Castres ! Route de Pomarède Castres-Gironde Castres-Gironde Catégories d’Évènement: Castres-Gironde

Gironde

Chasses aux œufs de Pâques au Château de Castres ! Route de Pomarède, 8 avril 2023, Castres-Gironde Castres-Gironde. Chasses aux œufs de Pâques au Château de Castres ! Château de Castres Route de Pomarède Castres-Gironde Gironde Route de Pomarède Château de Castres

2023-04-08 14:00:00 – 2023-04-09 18:00:00

Route de Pomarède Château de Castres

Castres-Gironde

Gironde Castres-Gironde . Pour ce week-end de Pâques, vous êtes en quête d’une belle chasse aux œufs ?

Cette année encore, le château de Castres vous ouvre ses portes le samedi 8 et le dimanche 9 avril 2023. Le château de Castres a l’immense plaisir de voir passer les cloches au sein de ses vignes. De 14 h à 18 h, petits et grands pourront profiter d’un événement convivial entre dégustation de vin et chasse aux œufs. Ne manquez pas notre jeu-concours et tentez de remporter un coffret vin et chocolat en remplissant notre formulaire sur place ! Pour ce week-end de Pâques, vous êtes en quête d’une belle chasse aux œufs ?

Cette année encore, le château de Castres vous ouvre ses portes le samedi 8 et le dimanche 9 avril 2023. Le château de Castres a l’immense plaisir de voir passer les cloches au sein de ses vignes. De 14 h à 18 h, petits et grands pourront profiter d’un événement convivial entre dégustation de vin et chasse aux œufs. Ne manquez pas notre jeu-concours et tentez de remporter un coffret vin et chocolat en remplissant notre formulaire sur place ! +33 5 56 67 51 51 Château de Castres Château de Castres

Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Castres-Gironde, Gironde Autres Lieu Castres-Gironde Adresse Castres-Gironde Gironde Route de Pomarède Château de Castres Ville Castres-Gironde Castres-Gironde Departement Gironde Tarif Lieu Ville Route de Pomarède Château de Castres Castres-Gironde

Castres-Gironde Castres-Gironde Castres-Gironde Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castres-gironde castres-gironde/

Chasses aux œufs de Pâques au Château de Castres ! Route de Pomarède 2023-04-08 was last modified: by Chasses aux œufs de Pâques au Château de Castres ! Route de Pomarède Castres-Gironde 8 avril 2023 Castres-Gironde Château de Castres Route de Pomarède Castres-Gironde Gironde Gironde Route de Pomarède Castres-Gironde

Castres-Gironde Castres-Gironde Gironde