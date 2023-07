Visite de l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes Route de Poitiers Plaine-et-Vallées, 28 juillet 2023, Plaine-et-Vallées.

Plaine-et-Vallées,Deux-Sèvres

Partez à la découverte d’un édifice majeur de l’art roman, l’abbatiale se Saint Jouin de Marnes. Les amis de Saint Jouin de Marnes vous invite à un voyage à l’intérieur de cette abbatiale pour admirer son architecture et son mobilier..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

Route de Poitiers À l’abbatiale

Plaine-et-Vallées 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover a major Romanesque building, the abbey church of Saint Jouin de Marnes. Les amis de Saint Jouin de Marnes invite you to take a trip inside the abbey church to admire its architecture and furnishings.

Descubra un importante edificio románico, la iglesia abacial de Saint Jouin de Marnes. Los Amigos de Saint Jouin de Marnes le invitan a recorrer el interior de esta iglesia abacial para admirar su arquitectura y su mobiliario.

Entdecken Sie ein bedeutendes Bauwerk der Romanik, die Abteikirche von Saint Jouin de Marnes. Die Freunde von Saint Jouin de Marnes laden Sie zu einer Reise in das Innere der Abteikirche ein, um die Architektur und das Mobiliar zu bewundern.

Mise à jour le 2023-07-11 par Maison du Thouarsais