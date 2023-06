Concert l’Oratorio Paulus de Mendelson à Saint Jouin de Marnes Route de Poitiers Plaine-et-Vallées, 25 juin 2023, Plaine-et-Vallées.

Plaine-et-Vallées,Deux-Sèvres

L’Association les Amis de l’Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes aura l’honneur d’accueillir l’Ensemble Josquin des Prés. Composé de cinquante choristes et de trente musiciens, l’Ensemble Josquin des Prés interprétera l’oratorio Paulus de Félix Mendelssohn..

2023-06-25

Route de Poitiers À l'abbatiale Saint Jouin de Marnes

Plaine-et-Vallées 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Association les Amis de l?Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes is honored to welcome the Ensemble Josquin des Prés. Comprising fifty choristers and thirty musicians, the Ensemble Josquin des Prés will perform Felix Mendelssohn?s oratorio Paulus.

La Asociación de Amigos de la Abadía de Saint-Jouin-de-Marnes se complace en dar la bienvenida al Ensemble Josquin des Prés. Compuesto por cincuenta coristas y treinta músicos, el Ensemble Josquin des Prés interpretará el oratorio Paulus de Felix Mendelssohn.

Die Association les Amis de l’Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes hat die Ehre, das Ensemble Josquin des Prés zu empfangen. Das Ensemble Josquin des Prés besteht aus fünfzig Chorsängern und dreißig Musikern und wird das Oratorium Paulus von Felix Mendelssohn aufführen.

Mise à jour le 2023-06-08 par Maison du Thouarsais