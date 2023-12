ATELIER ACCORDS METS ET VINS – LES FROMAGES Route de Poilhes Nissan-lez-Enserune, 4 décembre 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

En partenariat avec La Compagnie des Fromages à Montady, Plongez dans un monde de saveurs et découvrez les combinaisons parfaites entre une sélection exquise de fromages artisanaux et des vins soigneusement choisis..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 . EUR.

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



In partnership with La Compagnie des Fromages in Montady, dive into a world of flavors and discover the perfect combinations between an exquisite selection of artisan cheeses and carefully chosen wines.

En colaboración con La Compagnie des Fromages de Montady, sumérjase en un mundo de sabores y descubra las combinaciones perfectas entre una exquisita selección de quesos artesanos y vinos cuidadosamente seleccionados.

In Zusammenarbeit mit La Compagnie des Fromages in Montady, Tauchen Sie ein in eine Welt der Aromen und entdecken Sie die perfekten Kombinationen aus einer exquisiten Auswahl an handwerklich hergestellten Käsesorten und sorgfältig ausgewählten Weinen.

