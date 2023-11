ATELIER ACCORDS METS ET VINS – LE CHOCOLAT Route de Poilhes Nissan-lez-Enserune, 8 décembre 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

En partenariat avec Lionel Mandirac Au palais de Saveurs à Béziers et Capestang. Amateur de chocolat, gourmand et épicurien, venez en apprendre davantage sur le chocolat, comment le déguster et faire les bons accords..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



In partnership with Lionel Mandirac Au palais de Saveurs in Béziers and Capestang. Chocolate lovers, gourmets and epicureans, come and learn more about chocolate, how to taste it and make the right pairings.

En colaboración con Lionel Mandirac Au palais de Saveurs de Béziers y Capestang. Amantes del chocolate, gourmets y epicúreos, vengan a aprender más sobre el chocolate, cómo degustarlo y hacer los maridajes adecuados.

In Zusammenarbeit mit Lionel Mandirac Au palais de Saveurs in Béziers und Capestang. Als Schokoladenliebhaber, Feinschmecker und Genießer erfahren Sie hier mehr über Schokolade, wie man sie probiert und die richtigen Kombinationen herstellt.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LA DOMITIENNE