VERNISSAGE EXPOSITION Route de Poilhes Nissan-lez-Enserune, 18 novembre 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Découvrez les œuvres de l’artiste Marc DEOTTE, le photographe travaille depuis toujours sur notre urbain, nos villes, leurs limites, les traces de l’homme dans les cités et les lieux d’histoire et de labeur comme les coopératives viticoles du Languedoc.

Exposées dans notre espace culturel au caveau de Nissan à partir du 2 novembre.

2023-11-18

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



Discover the works of artist Marc DEOTTE. The photographer has always worked on our urban environment, our cities, their limits, the traces of man in cities and places of history and labor, such as the wine cooperatives of the Languedoc.

On display in our cultural space in the Nissan cellar from November 2

Descubra las obras del artista Marc DEOTTE. El fotógrafo siempre ha trabajado sobre nuestro entorno urbano, nuestras ciudades, sus límites, las huellas del hombre en las ciudades y lugares de historia y trabajo como las cooperativas vinícolas del Languedoc.

Expuesto en nuestro espacio cultural de la bodega Nissan a partir del 2 de noviembre

Entdecken Sie die Werke des Künstlers Marc DEOTTE. Der Fotograf beschäftigt sich seit jeher mit unserem Urbanen, unseren Städten, ihren Grenzen, den Spuren des Menschen in den Städten und den Orten der Geschichte und der Arbeit wie den Weinbaugenossenschaften des Languedoc.

Ausgestellt in unserem Kulturraum im Weinkeller von Nissan ab dem 2. November

