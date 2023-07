LES NOCTURNES DU CAVEAU DE NISSAN Route de Poilhes Nissan-lez-Enserune, 30 août 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Le caveau se transforme en bar à vins. Autour d’un tonneau ou assis à une table, venez profiter de l’agréable atmosphère de notre « Jardin des afters », restauration auprès de food truck locaux et variés.

Concert Live avec le groupe CLIMAX composé de 4 musiciens biterrois amoureux du Rock et de la Pop..

2023-08-30 fin : 2023-08-30 . .

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



The cellar is transformed into a wine bar. Around a barrel or seated at a table, enjoy the pleasant atmosphere of our « Jardin des afters », catered by a variety of local food trucks.

Live concert by CLIMAX, a group of 4 rock and pop musicians from Berne.

La bodega se transforma en un bar de vinos. Alrededor de un barril o sentado en una mesa, venga a disfrutar del agradable ambiente de nuestro « Jardin des afters », atendido por una variedad de camiones de comida local.

Concierto en directo del grupo CLIMAX, formado por 4 músicos de rock y pop de Berna.

Der Weinkeller verwandelt sich in eine Weinbar. Genießen Sie die angenehme Atmosphäre in unserem « Jardin des afters », wo Sie sich von lokalen und vielfältigen Foodtrucks verpflegen lassen können.

Live-Konzert mit der Gruppe CLIMAX, bestehend aus vier Musikern aus Biterro, die Rock und Pop lieben.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT LA DOMITIENNE