LES NOCTURNES DU CAVEAU DE NISSAN Route de Poilhes Nissan-lez-Enserune, 5 juillet 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Le caveau se transforme en bar à vins. Autour d’un tonneau ou assis à une table, venez profiter de l’agréable atmosphère de notre « Jardin des afters », restauration auprès de food truck locaux et variés.

Concert Live « Cardiophone », trio du terroir biterrois offrant une ambiance à la fois Folk, pop et Electro. Jeune et dynamique ils sauront faire monter l’atmosphère toute la soirée..

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



The cellar is transformed into a wine bar. Around a barrel or seated at a table, enjoy the pleasant atmosphere of our « Jardin des afters », catered by a variety of local food trucks.

Live concert by « Cardiophone », a trio from the Béziers region, offering a blend of folk, pop and electro. Young and dynamic, they’re sure to get the party going all evening long.

La bodega se transforma en un bar de vinos. Alrededor de un barril o sentado en una mesa, venga a disfrutar del agradable ambiente de nuestro « Jardin des afters », atendido por diversos food trucks locales.

Concierto en directo de « Cardiophone », un trío de la región de Béziers que ofrece una mezcla de folk, pop y electro. Jóvenes y dinámicos, animarán la fiesta durante toda la noche.

Der Weinkeller verwandelt sich in eine Weinbar. Genießen Sie die angenehme Atmosphäre in unserem « Jardin des afters », wo Sie sich von lokalen und vielfältigen Foodtrucks verköstigen lassen können.

Live-Konzert « Cardiophone », ein Trio aus der Region Biterrois, das eine Mischung aus Folk, Pop und Electro bietet. Sie sind jung und dynamisch und werden den ganzen Abend lang für Stimmung sorgen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT LA DOMITIENNE