Concerts au Run Ar Puns de Modjo
Route de Pleyben
Châteaulin, 10 février 2024

Châteaulin Finistère

Début : 2024-02-10 21:00:00

Madjo est de retour avec un tout nouveau live, où le public retrouvera ce qui l’a toujours caractérisé : la puissance des voix et de ses arrangements, des morceaux rythmés aux couleurs presque chamaniques, teintés d’un rock progressif, le tout parsemé de moments émotionnels purs. Accompagnée de Kahina Ouali à la basse et aux choeurs, d’Edouard Coquard à la batterie ainsi qu’aux choeurs et d’Alexandre Millet aux claviers, Madjo promet de nous transporter loin.

Route de Pleyben Run Ar Puns

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne



