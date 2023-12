Concerts au Run Ar Puns de Roots Raid/Bisou/Ashkabad Route de Pleyben Châteaulin, 27 janvier 2024, Châteaulin.

Châteaulin Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:30:00

fin : 2024-01-27

Roots Raid est né en 2011 sous l’impulsion de deux amis musiciens et producteurs Natty Bass, guitariste & Bongo B, percussionniste. A la croisée des genres, entre deep club, stepper, bass music, cumbia et neo soul, tout en puisant dans les racines des débuts roots et reggae.

Bisou : le jeune producteur Montpelliérain est assurément l’un des plus talentueux de sa génération. Son univers si particulier où les styles se mélangent avec subtilité, où les mélodies entêtantes vous envoient dans le cosmos. Bisou est un jeune projet Electro Dub aux sonorités Pop, Rétro et modernes à la fois. Son live, à l’image de ses productions, ne laissera personne indifférent.

Ashkabad : originaires d’Avignon, le duo Ashkabad mêle avec précision ses multiples influences pour créer un univers des plus explosif. Tantôt stepper dub, tantôt trap ou downtempo, flirtant même avec la techno ou la trance, Ashkabad embarque tout autant les amateurs de sound system que ceux de l’électro dans un voyage musical brûlant.

Route de Pleyben Run Ar Puns

Châteaulin 29150 Finistère Bretagne



