Championnat de Bretagne de trottinette – Etape 1 Complexe sportif de Kerabram Route de Pleumeur Bodou Perros-Guirec Côtes dArmor

2023-04-15

2023-04-15 – 2023-04-15

Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de Kerabram

Perros-Guirec

Côtes dArmor . Contest – Concours de figures en trottinette

Ride libre : 10h-12h

Ouverture de la buvette et crêpes : 11h45

Inscription du contest : 13h – (mis en place possible du pré paiement HELLO ASSO)

Début du contest 14h

Fin du contest 18h environ granitikriders@gmail.com Route de Pleumeur Bodou Complexe sportif de Kerabram Perros-Guirec

