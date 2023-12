Salon de la beauté et du bien-être Route de Plestin Locquirec Catégories d’Évènement: Finistère

Locquirec Salon de la beauté et du bien-être Route de Plestin Locquirec, 3 mars 2024, Locquirec. Locquirec Finistère

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00 . La deuxième édition du Salon de la beauté et du bien-être de Locquirec se déroulera le dimanche 3 mars 2024. 30 exposants seront présents dans divers domaines : – Cosmétiques

– Savons, baumes

– Réflexologie plantaire

– Paysan-herboriste

– Constellations familiales

– Équilibration neuromusculaire

– Soins énergétiques

– Médium

– Ecriture médiumnique

– Artisanat du Népal et géométrie sacrée

– Livres bien-être

– Reiki

– Rééquilibrage énergétique

– Produits Aloe vera… .

Route de Plestin Salle Bilzig

Locquirec 29241 Finistère Bretagne

