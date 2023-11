Atelier de sensibilisation à la cybercriminalité Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons, 6 décembre 2023, Vielle-Saint-Girons.

Vielle-Saint-Girons,Landes

Au programme :

– Arnaques en ligne : Tour d’horizon des plus répandues présenté par la Gendarmerie de Castets.

– Bonnes pratiques : Conseils et reflexes à avoir pour éviter les arnaques.

– Moment d’échange et quiz.

Inscriptions et informations : Florian QUENTIN 06 75 96 08 82.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 18:00:00. .

Route de Pichelèbe Salle des fêtes

Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the program:

– Online scams: An overview of the most common ones, presented by the Castets Gendarmerie.

– Best practices: Tips and reflexes to avoid scams.

– Discussion and quiz.

Registration and information: Florian QUENTIN 06 75 96 08 82

En el programa:

– Estafas en línea: Panorama de las más comunes, presentado por la Gendarmería de Castets.

– Buenas prácticas: Consejos y reflejos para evitar las estafas.

– Debate y concurso.

Inscripción e información: Florian QUENTIN 06 75 96 08 82

Auf dem Programm stehen:

– Online-Betrug: Überblick über die am weitesten verbreiteten Betrugsarten, präsentiert von der Gendarmerie in Castets.

– Gute Praktiken: Tipps und Reflexe, um Betrügereien zu vermeiden.

– Gelegenheit zum Austausch und Quiz.

Anmeldung und Informationen: Florian QUENTIN 06 75 96 08 82

Mise à jour le 2023-11-16 par Côte Landes Nature Tourisme