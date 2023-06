BRUNCH GOURMAND – DOMAINE DE LA BAUME Route de Pézenas Servian, 2 juillet 2023, Servian.

Servian,Hérault

Venez savourer le brunch préparé par Audrey Traiteur, pour un dimanche plein de gourmandises dans un cadre exceptionnel sur la terrasse du Domaine. Des produits de saison salés et sucrés pour régaler vos papilles ! (Service buffet) Notre équipe animera un bar à vin, pour vous faire (re)découvrir nos pépites du Languedoc et ajouter des saveurs supplémentaires à cette belle journée !.

2023-07-02 à 12:00:00 ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Route de Pézenas

Servian 34290 Hérault Occitanie



Come and enjoy a Sunday brunch prepared by Audrey Traiteur, in an exceptional setting on the Domaine’s terrace. Seasonal sweet and savory products to tantalize your taste buds! (Buffet service) Our team will host a wine bar, to help you (re)discover our Languedoc nuggets and add extra flavors to this beautiful day!

Venga a disfrutar del brunch preparado por Audrey Traiteur, para un domingo lleno de delicias en un marco excepcional en la terraza del Domaine. Productos dulces y salados de temporada para deleitar su paladar (Servicio de bufé) Nuestro equipo organizará un bar de vinos para que pueda (re)descubrir nuestras pepitas de Languedoc y añadir un poco más de sabor a este maravilloso día

Genießen Sie den von Audrey Traiteur zubereiteten Brunch, für einen Sonntag voller Leckereien in einem außergewöhnlichen Rahmen auf der Terrasse der Domaine. Saisonale süße und herzhafte Produkte werden Ihren Gaumen verwöhnen! (Buffetservice) Unser Team wird eine Weinbar betreiben, damit Sie unsere Nuggets aus dem Languedoc (wieder) entdecken können und diesem schönen Tag zusätzliche Aromen hinzuf

