AFTER WEEK BY LA BAUME Route de Pézenas RN9 Servian, 13 octobre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Le Domaine de la Baume a le plaisir de vous inviter à son dernier AFTER WEEK de la saison !

Le groupe WAVE DUO se produira pour la première fois au Domaine et mettra une ambiance de folie tout le long de la soirée.

Pour vous restaurer et régaler vos papilles, deux choix s’offrent à vous : Les Apéro de Lio et Le Camion qui grille.

Bar à vins et crémants du domaine également !

Entrée libre..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 23:45:00. .

Route de Pézenas

RN9

Servian 34290 Hérault Occitanie



Domaine de la Baume is delighted to invite you to its last AFTER WEEK of the season!

The group WAVE DUO will be performing for the first time at the Domaine, and will be setting the mood all evening long.

For a bite to eat and a treat for the taste buds, there are two choices: Les Apéro de Lio and Le Camion qui grille.

Domaine wine and crémant bar too!

Admission free.

El Domaine de la Baume tiene el placer de invitarle a su último AFTER WEEK de la temporada

El grupo WAVE DUO actuará por primera vez en el Domaine y creará un ambiente de locura durante toda la velada.

Hay dos opciones para comer y beber: Les Apéro de Lio y Le Camion qui grille.

También está disponible el bar de vinos y crémant de la finca

La entrada es gratuita.

Die Domaine de la Baume freut sich, Sie zu ihrem letzten AFTER WEEK der Saison einladen zu können!

Die Band WAVE DUO wird zum ersten Mal auf der Domaine auftreten und den ganzen Abend lang für eine ausgelassene Stimmung sorgen.

Für Ihr leibliches Wohl und Ihre Gaumenfreuden stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Les Apéro de Lio und Le Camion qui grille.

Wein- und Crémantbar der Domaine ebenfalls!

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE