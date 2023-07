Aéroclub de Rethel Route de Perthes Sault-lès-Rethel, 12 juillet 2023, Sault-lès-Rethel.

Sault-lès-Rethel,Ardennes

Toute l’année, notre équipe de pilotes expérimentés vous accompagnent pour vos vols de découverte et autres vols d’initiation à bord de l’un de nos 4 appareils. Nos instructeurs vous proposent également 4 formations diplômantes. Horaires d’ouverture [hiver] : – les mercredis de 13h à 17h- les samedis de 10h à 17h – les dimanches de 10h à 16hHoraires d’ouverture [été] : – Mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h.

Route de Perthes

Sault-lès-Rethel 08300 Ardennes Grand Est



All year long, our team of experienced pilots will accompany you for your discovery flights and other initiation flights on board one of our 4 aircraft. Our instructors also offer you 4 training courses. Opening hours [winter]: – Wednesdays from 1pm to 5pm – Saturdays from 10am to 5pm – Sundays from 10am to 4pmOpening hours [summer]: – Wednesdays, Saturdays and Sundays from 10am to 6pm

Durante todo el año, nuestro equipo de pilotos experimentados le acompañará en sus vuelos de descubrimiento y otros vuelos de iniciación a bordo de uno de nuestros 4 aviones. Nuestros instructores también le ofrecen 4 cursos de formación conducentes a un diploma. Horario de apertura [invierno]: – miércoles de 13.00 a 17.00 horas – sábados de 10.00 a 17.00 horas – domingos de 10.00 a 16.00 horas Horario de apertura [verano]: – miércoles, sábados y domingos de 10.00 a 18.00 horas

Das ganze Jahr über begleitet Sie unser Team von erfahrenen Piloten bei Ihren Entdeckungsflügen und anderen Einführungsflügen an Bord eines unserer 4 Flugzeuge. Unsere Fluglehrer bieten Ihnen außerdem 4 Diplomausbildungen an. Öffnungszeiten [Winter]: – mittwochs von 13 bis 17 Uhr – samstags von 10 bis 17 Uhr – sonntags von 10 bis 16 UhrÖffnungszeiten [Sommer]: – mittwochs, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr

