Stage de danses en ligne et de salon Jeudi 17 novembre, 09h00 Route de Perpignan, Narbonne (11) avec Danse Trad Narbonne Route de Perpignan, Narbonne (11) complexe sportif Montplaisir Route de Perpignan, 11100 Narbonne, France Stage danses en ligne et de salon : de 9h00 à 10h00 : Apprentissage de Danses de salon (perfectionnement)

de 10h00 à 11h00 : Apprentissage de Danses en ligne

de 11h00 à 12h00 : Révision des danses étudiées par un mini bal

