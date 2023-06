FÊTE DE LA NATURE – LATTES Route de Pérols Lattes, 4 juin 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Venez célébrer avec nous la Fête de la Nature, le dimanche 4 juin de 12h à 18h sur l’espace naturel Saint Sauveur à Lattes (route de Pérols après le Musée archéologique).

2023-06-04 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Route de Pérols

Lattes 34970 Hérault Occitanie



Come and celebrate with us the Fête de la Nature, on Sunday June 4th from 12:00 to 18:00 on the Saint Sauveur natural area in Lattes (route de Pérols after the Archaeological Museum)

Venga a celebrar con nosotros la Fiesta de la Naturaleza el domingo 4 de junio, de 12.00 a 18.00 horas, en el espacio natural de Saint Sauveur, en Lattes (route de Pérols, después del Museo Arqueológico)

Feiern Sie mit uns das Fest der Natur am Sonntag, den 4. Juni von 12 bis 18 Uhr auf dem Naturgelände Saint Sauveur in Lattes (Route de Pérols nach dem Archäologischen Museum)

