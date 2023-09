Sortie mycologique en forêt Route de Pelessec Soustons, 1 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Lors de ces sorties, vous partirez à la recherche des champignons présents sur notre commune. Et lorsque votre panier sera bien fourni, l’association SOMYLA vous attendra pour vous expliquer leurs biologies et présenter leurs caractéristiques afin de mieux les reconnaître dans vos prochaines balades.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Route de Pelessec

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



During these outings, you’ll go in search of the mushrooms found in our commune. And once your basket is full, the SOMYLA association will be waiting to explain their biologies and present their characteristics, so you can better recognize them on your next outing

Durante estas salidas, irá en busca de las setas que se encuentran en nuestro municipio. Y cuando su cesta esté llena, la asociación SOMYLA le esperará para explicarle su biología y presentarle sus características para que pueda reconocerlas mejor en su próxima salida

Bei diesen Ausflügen gehen Sie auf die Suche nach den Pilzen, die es in unserer Gemeinde gibt. Und wenn Ihr Korb gut gefüllt ist, wartet der Verein SOMYLA auf Sie, um Ihnen die Biologie der Pilze zu erklären und ihre Merkmale vorzustellen, damit Sie sie bei Ihren nächsten Spaziergängen besser erkennen können

Mise à jour le 2023-09-13 par OTI LAS