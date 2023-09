Conférence : Russie 120 ans d’oppression et de malheur Route de péjouan Hontanx, 29 septembre 2023, Hontanx.

Hontanx,Landes

Vendredi, assistez à la conférence de Pierre Vallaud à 18h30 avant de partager un dîner en présence du conférencier. (Dîner sur inscription).

Samedi, à 21h dans la chapelle St Blaise, laissez porter par les mélodies de Tchaïkovski, Rodion Schedrin ou encore Shostakovitch pendant un concert.

Route de péjouan Église de Loubens

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



On Friday, attend Pierre Vallaud’s talk at 6:30pm, before sharing dinner with the speaker. (Registration required for dinner).

On Saturday, at 9pm in the Chapelle St Blaise, enjoy a concert of melodies by Tchaikovsky, Rodion Schedrin and Shostakovich

El viernes, asista a la conferencia de Pierre Vallaud a las 18.30 horas antes de disfrutar de una cena con el conferenciante. (Inscripción obligatoria para la cena).

El sábado, a las 21:00 h en la capilla de San Blas, escuche en concierto las melodías de Chaikovski, Rodion Schedrin y Shostakovich

Besuchen Sie am Freitag den Vortrag von Pierre Vallaud um 18:30 Uhr und genießen Sie anschließend ein gemeinsames Abendessen in Anwesenheit des Redners. (Für das Abendessen ist eine Anmeldung erforderlich).

Samstag, um 21 Uhr in der Kapelle St Blaise, lassen Sie sich bei einem Konzert von den Melodien Tschaikowskys, Rodion Schedrins oder Schostakowitschs tragen

