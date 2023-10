Country Days Route de Pau Vic-en-Bigorre, 11 novembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Deux jours d’animation country, organisés par l’association « Western country dance 65 ».

Au programme

Samedi :

18h30 BAL CD.

2 workshops animés par Arnaud Marraffa.

Dimanche :

10h30/12h30 workshop animé par Arnaud Marraffa.

12h30 Déjeuner

13h30 Bal CD

15h Crazy Pug 1ère partie

16h30 Bal CD

17h/18h30 Crazy Pug 2ème partie

Repas sur réservation : feuilleté de viande, chili con carne, tarte aux pommes, 1 verre de vin et 1 café. Tarif 15€..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . EUR.

Route de Pau Stade Ménoni

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Two days of country entertainment, organized by the « Western country dance 65 » association.

On the program

Saturday:

6:30 pm BAL CD.

2 workshops led by Arnaud Marraffa.

Sunday:

10:30/12:30 workshop with Arnaud Marraffa.

12:30 pm Lunch

1:30pm CD Ball

3pm Crazy Pug part 1

4:30pm CD Ball

17h/18h30 Crazy Pug 2nd part

Meal on reservation: meat pie, chili con carne, apple pie, 1 glass of wine and 1 coffee. Price 15?

Dos días de entretenimiento country, organizados por la asociación « Western country dance 65 ».

En el programa

Sábado :

18h30 BAL CD.

2 talleres dirigidos por Arnaud Marraffa.

Domingo :

10h30/12h30 taller dirigido por Arnaud Marraffa.

12h30 Almuerzo

13h30 Baile de CD

15h Crazy Pug 1ª parte

16h30 CD Ball

17.00 18.30 Crazy Pug 2ª parte

Comida previa reserva: pastel de carne, chili con carne, tarta de manzana, 1 copa de vino y 1 café. Precio 15?

Zwei Tage Country-Unterhaltung, organisiert von der Vereinigung « Western country dance 65 ».

Auf dem Programm

Samstag :

18.30 Uhr BAL CD.

2 Workshops unter der Leitung von Arnaud Marraffa.

Sonntag :

10.30/12.30 Uhr Von Arnaud Marraffa geleiteter Workshop.

12.30 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr CD-Ball

15.00 Uhr Crazy Pug 1

16.30 Uhr CD-Ball

17h/18h30 Crazy Pug 2. Teil

Essen auf Vorbestellung: Fleischpastete, Chili con Carne, Apfelkuchen, 1 Glas Wein und 1 Kaffee. Preis 15?

Mise à jour le 2023-10-27 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65