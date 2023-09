Portes ouvertes en Madiran, au Chai Doléris Route de Pau Lembeye, 18 novembre 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

– 10h/19h : dégustation commentée des vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visites guidées des galeries souterraines, exposition d’art « Entre terres et pierres ».

Programme en cours d’élaboration..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Route de Pau

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 10am/7pm: guided tasting of Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh AOC wines, guided tours of underground galleries, « Entre terres et pierres » art exhibition.

Program under development.

– 10.00-19.00 h: degustación comentada de los vinos DOC Madiran y Pacherenc du Vic-Bilh, visitas guiadas a las galerías subterráneas, exposición de arte « Entre tierra y piedra ».

Programa en desarrollo.

– 10h/19h: Kommentierte Weinprobe der AOC-Weine Madiran und Pacherenc du Vic-Bilh, geführte Besichtigungen der unterirdischen Galerien, Kunstausstellung « Entre terres et pierres » (Zwischen Erde und Stein).

Programm wird noch ausgearbeitet.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN