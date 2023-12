EXPOSITION CANINE NATIONALE ET INTERNATIONALE Route de Paris Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire EXPOSITION CANINE NATIONALE ET INTERNATIONALE Route de Paris Angers, 23 mars 2024, Angers. Angers Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00 . Exposition canine chiens toutes races jugés par 33 juges nationaux et internationaux Concours National des Jeunes Handleurs concourant pour la CRUFT en Angleterre.

Best In Show des meilleurs chiens sur ring d’honneur

Chiens des visiteurs interdit .

Route de Paris

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Code postal 49000 Lieu Route de Paris Adresse Route de Paris Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Route de Paris Angers Latitude 47.49787 Longitude -0.49584 latitude longitude 47.49787;-0.49584

Route de Paris Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/