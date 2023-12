SALON ZEN ET BIO Route de Paris Angers, 9 mars 2024, Angers.

Angers Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 19:00:00

.

Chaque année le salon vous propose de rencontrer des professionnels de la bio, du bien-être, mais également d’en savoir plus sur l’environnement, l’habitat sain, le commerce équitable, le tourisme vert et solidaire, ou encore de découvrir et rencontrer des producteurs bio locaux !

Près de 120 exposants sont attendus lors de cette nouvelle édition. Ils prodigueront leurs conseils pour un mode de vie plus sain, plus bio, et plus zen ! Proximité est le maître-mot de ce salon où vous pourrez échanger avec ceux qui œuvrent pour le respect de l’humain comme de l’environnement.

Il se passe toujours quelque chose sur les salons du Réseau Zen & Bio !

Le salon Zen & Bio à Angers propose un programme d’animations complet et interactif, pour pousser la réflexion plus loin. Assister à des conférences animées par des experts de la bio et du bien-être, découvrir de nouvelles pratiques en participant aux ateliers, ou encore mettre la main à la pâte pour faire soi-même…

Des conférences proposées gratuitement sur des thèmes variés comme l’alimentation, la libération émotionnelle, le développement durable

Des ateliers bien-être et de pratiques corporelles pour s’initier (méditation, sophrologie, massage, hypnose, yoga, taï chi, qi gong…)

Des animations créatives avec des démonstration ou de la mise en pratique : cuisine saine, zéro déchet, cosmétique naturelles, produits d’entretien écologiques, trucs et astuces écolo, ateliers recyclage, jardinage au naturel…

De quoi vous faire penser bio et vivre zen au quotidien !

Nous vous attendons nombreux !

.

Route de Paris

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-10 par eSPRIT Pays de la Loire