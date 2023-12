SALON STUDYRAMA DES ETUDES SUPÉRIEURES Route de Paris Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire SALON STUDYRAMA DES ETUDES SUPÉRIEURES Route de Paris Angers, 27 janvier 2024, Angers. Angers Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00 . Retrouvez +800 formations de bac à bac+5 et des conférences thématiques tout au long de la journée. Pour affiner votre projet d’orientation, de nombreux professionnels, étudiants, spécialistes des études supérieures seront présents pour échanger autour des problématiques liées aux différents métiers et débouchés. .

Route de Paris

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Code postal 49000 Lieu Route de Paris Adresse Route de Paris Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Route de Paris Angers Latitude 47.49787 Longitude -0.49584 latitude longitude 47.49787;-0.49584

Route de Paris Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/