LA NUIT DE LA SAINTE CÉCILE Route de Paris Angers, 16 décembre 2023, Angers.

Angers Maine-et-Loire

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16 04:00:00

L’association du Comité des Fêtes des Arts et Métiers d’Angers organise la 128ème édition de « La Nuit de la Sainte Cécile ». Ce prestigieux Gala sous le thème « le Vieux Paris » rassemble 1600 convives autour d’un cocktail et dîner, et continue avec une soirée dansante réunissant près de 3000 personnes. Une soirée exceptionnelle répartie sur 3 scènes pour différentes ambiances: Rock, Electro et Variétés.

Préparez vous pour un Gala inoubliable !

Route de Paris

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire



