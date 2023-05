Concert de Miss Bee and the Bullfrogs Route de Pardies Monein Catégories d’Évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques Concert de Miss Bee and the Bullfrogs Route de Pardies, 11 juin 2023, Monein. Monein,Pyrénées-Atlantiques Le lieu sera ouvert à partir de 15h pour un petit marché afin de profiter de l’ambiance bucolique du jardin.T’Y crêpe proposera ses crêpes, vous pourrez déguster des glaces de la Ferme et à 16h Léa Etcheveria jeune auteur compositrice chantera accompagnée de sa guitare..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Route de Pardies

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Coeur de Béarn Détails Catégories d’Évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Route de Pardies Adresse Route de Pardies Ville Monein Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Route de Pardies Monein

Route de Pardies Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Concert de Miss Bee and the Bullfrogs Route de Pardies 2023-06-11 was last modified: by Concert de Miss Bee and the Bullfrogs Route de Pardies Route de Pardies Monein 11 juin 2023