Bal au Moulin Vendredi 8 décembre, 21h00 Route de Pardies, Monein (64)

Adishatz !!

Vendredi 8 décembre 2023 à 21h00, Le Moulin Bouge à Monein est heureux de recevoir LA SEGUIDA, groupe composé de Dani Padpé, Véronica Dordeins et Yoann Bruzou. La Seguida vous propose des dynamiques diverses aux mélodies bien enracinées et aussi de la spontanéité créative. De la danse sur le parquet du Moulin Bouge et de la joie ! A découvrir absolument !

Pour le repas : Gabure au confit de canard, fromage du pays

Route de Pardies, 64360 Monein, France

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T00:00:00+01:00

