Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks Route de Pardaillan Pardaillan, 3 janvier 2024, Pardaillan.

Pardaillan Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:30:00

fin : 2024-01-03 16:00:00

Initiation et perfectionnement à la pratique des arts du cirque, jonglerie, acrobaties, boule, rolla-bolla, aériens… Accessible à tous, à partir de 4 ans. 2 heures d’activités le matin, pause pique nique sur place et 2 heures d’activités l’après-midi, les participants déjeunent ensemble autour d’un pique nique. Le tarif est 20 euros la journée et 13 euros la demi-journée. (conseillée pour les moins de 7 ans)

Prévoir une tenue de sport, attache des cheveux, une gourde..

Route de Pardaillan Salle Polyvalente

Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



