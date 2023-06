Stage des arts du cirque avec Lezarts Ludiks Route de Pardaillan Pardaillan, 18 juillet 2023, Pardaillan.

Pardaillan,Lot-et-Garonne

Initiation et perfectionnement aux arts du cirque, jonglerie, acrobatie, rolla-bolla, trapèze. Accessible à tous, à partir de 4 ans. 2 heures d’activités le matin, 2 heures d’activités l’après-midi, pause méridienne, les participants déjeunent ensemble autour d’un pique nique. Inscription à la demi-journée possible et conseillée pour les moins de 7 ans.

Prévoir une tenue de sport, attache des cheveux, une gourde, un pique nique..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-20 16:00:00. EUR.

Route de Pardaillan Salle Polyvalente

Pardaillan 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Introductory and advanced circus arts, juggling, acrobatics, rolla-bolla, trapeze. Accessible to all, from age 4. 2 hours of activities in the morning, 2 hours of activities in the afternoon, lunch break, participants have lunch together over a picnic. Half-day registration possible and recommended for children under 7.

Bring sportswear, hair tie, water bottle and picnic.

Iniciación y perfeccionamiento a las artes circenses, malabares, acrobacia, rolla-bolla, trapecio. Abierto a todos, a partir de 4 años. 2 horas de actividades por la mañana, 2 horas de actividades por la tarde, pausa para comer, los participantes almuerzan juntos en un picnic. Es posible inscribirse medio día y se recomienda para los menores de 7 años.

Traer ropa deportiva, lazo para el pelo, botella de agua y picnic.

Einführung und Perfektionierung der Zirkuskünste, Jonglieren, Akrobatik, Rolla-Bolla, Trapez. Für alle ab 4 Jahren zugänglich. 2 Stunden Aktivitäten am Vormittag, 2 Stunden Aktivitäten am Nachmittag, Mittagspause, die Teilnehmer essen gemeinsam bei einem Picknick zu Mittag. Anmeldung für den halben Tag ist möglich und wird für Kinder unter 7 Jahren empfohlen.

Sportkleidung vorsehen, Haare zusammenbinden, Trinkflasche, Picknick.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT du Pays de Duras – CDT47