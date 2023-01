Concours hippique Route de Pabie 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Concours hippique Route de Pabie 44420 Mesquer, 6 mai 2023, Mesquer. Concours hippique 6 mai – 30 juillet Route de Pabie 44420 Mesquer

Gratuit: 0

Concours avec des parcours de niveau poney au niveau professionnel : 60cm à 1,30m. Bar et restauration sur place. Route de Pabie 44420 Mesquer Route de Pabie 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire Concours avec des parcours de niveau poney au niveau professionnel : 60cm à 1,30m.

Bar et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T09:00:00+02:00

2023-07-30T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Route de Pabie 44420 Mesquer Adresse Route de Pabie 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Route de Pabie 44420 Mesquer Mesquer Departement Loire-Atlantique

Route de Pabie 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Concours hippique Route de Pabie 44420 Mesquer 2023-05-06 was last modified: by Concours hippique Route de Pabie 44420 Mesquer Route de Pabie 44420 Mesquer 6 mai 2023 Mesquer Route de Pabie 44420 Mesquer Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique