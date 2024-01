Rencontres Internationales de Handball du territoire Châtelleraudais Route de Nonnes Châtellerault, samedi 20 janvier 2024.

Châtellerault Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 23:59:00

Pour cette 4ème édition, l’évènement se tiendra les 19-20-21 janvier 2024 à la Salle omnisports de Châtellerault. Le HBCC recevra les équipes masculines professionnelles de PORTO, TORRELAVEGA, ANGERS, CRETEIL et LIMOGES. Le samedi après-midi, une démonstration de Hand-Fauteuil lancera les débats tandis que la journée du Dimanche sera dédiée aux matchs des jeunes locaux et de l’équipe féminine de Pré-nationale dans le cadre de la 10ème journée de championnat pour que la fête du HAND soit totale.

Pour cette 4ème édition, l’évènement se tiendra les 19-20-21 janvier 2024 à la Salle omnisports de Châtellerault. Le HBCC recevra les équipes masculines professionnelles de PORTO, TORRELAVEGA, ANGERS, CRETEIL et LIMOGES. Le samedi après-midi, une démonstration de Hand-Fauteuil lancera les débats tandis que la journée du Dimanche sera dédiée aux matchs des jeunes locaux et de l’équipe féminine de Pré-nationale dans le cadre de la 10ème journée de championnat pour que la fête du HAND soit totale.

.

Route de Nonnes Salle Omnisports

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par ACAP