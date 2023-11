CROSSER LEAGUE 2023 Route de Nonnes Châtellerault, 28 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Tournoi de basket-ball qui regroupe des joueurs entre 14 et 19 ans selectionnés lors de détections sur toute la France, Belgique, Espagne.

Les joueurs sélectionnés peuvent montrer leur talent devant de nombreux entraineurs, des recruteurs et spectateurs..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 18:00:00. .

Route de Nonnes Salle Omnisports

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Basketball tournament for players aged between 14 and 19, selected from scouts all over France, Belgium and Spain.

Selected players can show off their talent in front of numerous coaches, scouts and spectators.

Este torneo de baloncesto reúne a jugadores de entre 14 y 19 años, seleccionados por ojeadores de toda Francia, Bélgica y España.

Los jugadores seleccionados demuestran su talento ante numerosos entrenadores, reclutadores y espectadores.

Ein Basketballturnier, an dem Spieler zwischen 14 und 19 Jahren teilnehmen, die bei Screenings in ganz Frankreich, Belgien und Spanien ausgewählt wurden.

Die ausgewählten Spieler können ihr Talent vor zahlreichen Trainern, Scouts und Zuschauern unter Beweis stellen.

Mise à jour le 2023-11-18 par ACAP