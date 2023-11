PORTES OUVERTES – DOMAINE LA FONT DES ORMES Route de Nizas Caux, 9 décembre 2023, Caux.

Caux,Hérault

Portes ouvertes au Château la Font des Ormes avec dégustation de vins et d’huile d’olive, coffrets de fêtes et offres spéciales pour les fêtes de fin d’année..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Route de Nizas

Caux 34720 Hérault Occitanie



Tasting of the wines of the domain and black truffles. Promotional and exceptional offers. Visit of the property.

Degustación de los vinos y el aceite de oliva de la finca. Encuentro con un truficultor del Hérault

Ofertas promocionales y excepcionales. Visita de la finca.

Tag der offenen Tür: Verkostung der neuen Weinlese und Olivenöl, Wanderung im Weinberg. Verkauf von Wein mit Weihnachtsverpackung. Sonderangebote für eine Auswahl von Produkten. Erstverkostung von unserer neuen Lese « Basalt » 2015. Geöffnet von 11 bis 18 Uhr.

