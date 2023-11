Exposition Peinture Sculpture Route de Newton Longville Longueville-sur-Scie, 17 novembre 2023, Longueville-sur-Scie.

Longueville-sur-Scie,Seine-Maritime

L’association Action Culturelle de Longueville-sur-Scie vous propose une exposition de peinture et de sculpture dans la salle des fêtes.

Vous trouverez dans cette exposition:

ATELIER LAQUE OR PARFAIT

Philippe BARAY

Véronique CARPENTIER

CRATERE

Teddy GARDEZ

Martine GILOPPE

Serge GUARNIERI

IS-LE

Jean-Luc LANGLOIS

Hervé MARCHELIDON

Jean-Jacques PINAUD

Alexandra PLANQUAIS

Philippe SABOURIN.

Vendredi 2023-11-17 14:00:00 fin : 2023-11-20 18:00:00. .

Route de Newton Longville Salle des fêtes

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



The Action Culturelle de Longueville-sur-Scie association is hosting a painting and sculpture exhibition in the village hall.

You will find in this exhibition:

ATELIER LAQUE OR PARFAIT

Philippe BARAY

Véronique CARPENTIER

CRATERE

Teddy GARDEZ

Martine GILOPPE

Serge GUARNIERI

IS-LE

Jean-Luc LANGLOIS

Hervé MARCHELIDON

Jean-Jacques PINAUD

Alexandra PLANQUAIS

Philippe SABOURIN

La asociación Action Culturelle de Longueville-sur-Scie organiza una exposición de pintura y escultura en la sala del pueblo.

Encontrará en esta exposición

ATELIER LAQUE O PARFAIT

Philippe BARAY

Véronique CARPENTIER

CRATERE

Teddy GARDEZ

Martine GILOPPE

Serge GUARNIERI

IS-LE

Jean-Luc LANGLOIS

Hervé MARCHELIDON

Jean-Jacques PINAUD

Alexandra PLANQUAIS

Philippe SABOURIN

Der Verein Action Culturelle de Longueville-sur-Scie bietet Ihnen eine Ausstellung von Malerei und Skulpturen im Festsaal an.

Sie finden in dieser Ausstellung:

ATELIER LAQUE OR PARFAIT

Philippe BARAY

Véronique CARPENTIER

CRATERE

Teddy GARDEZ

Martine GILOPPE

Serge GUARNIERI

IS-LE

Jean-Luc LANGLOIS

Hervé MARCHELIDON

Jean-Jacques PINAUD

Alexandra PLANQUAIS

Philippe SABOURIN

