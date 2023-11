On connaît pas la chanson Route de Nevers Savigny-en-Septaine, 18 novembre 2023, Savigny-en-Septaine.

Savigny-en-Septaine,Cher

La Communauté de Communes de La Septaine vous propose d’assister à la représentation de « On connaît pas la chanson »..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 10 EUR.

Route de Nevers

Savigny-en-Septaine 18390 Cher Centre-Val de Loire



The Communauté de Communes de La Septaine invites you to attend a performance of « On connaît pas la chanson ».

La Communauté de Communes de La Septaine le invita a asistir a una representación de « On connaît pas la chanson ».

Die Communauté de Communes de La Septaine bietet Ihnen die Möglichkeit, an der Aufführung von « On connaît pas la chanson » teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT BOURGES