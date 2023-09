Exposition patchworks, quilts et arts textiles Route de Nehwiller Langensoultzbach, 13 octobre 2023, Langensoultzbach.

Langensoultzbach,Bas-Rhin

L’association Les Petites Mains propose un week-end d’exposition consacrée aux patchworks, quilts et autres arts textiles..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

Route de Nehwiller

Langensoultzbach 67360 Bas-Rhin Grand Est



The association Les Petites Mains offers a weekend of exhibitions devoted to patchwork, quilts and other textile arts.

La asociación Les Petites Mains organiza durante un fin de semana una exposición de patchwork, colchas y otras artes textiles.

Der Verein Les Petites Mains bietet ein Ausstellungswochenende, das Patchwork, Quilts und anderen Textilkünsten gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte