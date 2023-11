Réveillon de la St Sylvestre par l’USV Football Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 31 décembre 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’US Vallon Football.

Dîner et repas spectacle..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . .

Route de Nassigny Salle Polyvalente

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



New Year’s Eve party organized by US Vallon Football.

Dinner and show.

Fiesta de Nochevieja organizada por US Vallon Football.

Cena y espectáculo.

Silvesterabend, organisiert vom US Vallon Football.

Abendessen und Show-Essen.

Mise à jour le 2023-11-02 par OTI Vallée du Coeur de France