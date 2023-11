Soirée dansante de l’USV Football Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 18 novembre 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

Soirée dansante de l’US Vallon Football !

Avec DJ et repas proposé par Le Lichou..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Route de Nassigny Salle des Fêtes

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



US Vallon Football dance party!

With DJ and meal provided by Le Lichou.

US Vallon ¡Fiesta de fútbol!

Con DJ y comida a cargo de Le Lichou.

Tanzabend des US Vallon Football!

Mit DJ und Essen, das von Le Lichou angeboten wird.

Mise à jour le 2023-11-02 par OTI Vallée du Coeur de France