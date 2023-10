Projection du film : BERNADETTE Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 8 novembre 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

Séance de projection du film BERNADETTE, avec Catherine DENEUVE..

2023-11-08 15:00:00 fin : 2023-11-08 . EUR.

Route de Nassigny Salle Polyvalente

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film BERNADETTE, with Catherine DENEUVE.

Proyección de la película BERNADETTE, con Catherine DENEUVE.

Filmvorführung des Films BERNADETTE, mit Catherine DENEUVE.

Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France