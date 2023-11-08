Cinéma : La Petite Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 8 novembre 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

Comédie dramatique de Guillaume Nicloux avec Fabrice Luchini, Mara Taquin.
2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 . EUR.
Route de Nassigny Salle polyvalente
Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Comedy drama by Guillaume Nicloux starring Fabrice Luchini, Mara Taquin

Comedia dramática de Guillaume Nicloux protagonizada por Fabrice Luchini, Mara Taquin

Komödie und Drama von Guillaume Nicloux mit Fabrice Luchini, Mara Taquin

Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France