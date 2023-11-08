Cinéma : La Petite Route de Nassigny Vallon-en-Sully
Catégories d’Évènement:
Cinéma : La Petite Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 8 novembre 2023, Vallon-en-Sully.
Vallon-en-Sully,Allier
Comédie dramatique de Guillaume Nicloux avec Fabrice Luchini, Mara Taquin.
2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 . EUR.
Route de Nassigny Salle polyvalente
Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Comedy drama by Guillaume Nicloux starring Fabrice Luchini, Mara Taquin
Comedia dramática de Guillaume Nicloux protagonizada por Fabrice Luchini, Mara Taquin
Komödie und Drama von Guillaume Nicloux mit Fabrice Luchini, Mara Taquin
Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France