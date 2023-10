Cinéma : La Petite Route de Nassigny Vallon-en-Sully Catégories d’Évènement: Allier

Vallon-en-Sully Cinéma : La Petite Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 8 novembre 2023, Vallon-en-Sully. Vallon-en-Sully,Allier Comédie dramatique de Guillaume Nicloux avec Fabrice Luchini, Mara Taquin.

2023-11-08 20:30:00 fin : 2023-11-08 . EUR.

Route de Nassigny Salle polyvalente

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Comedy drama by Guillaume Nicloux starring Fabrice Luchini, Mara Taquin Comedia dramática de Guillaume Nicloux protagonizada por Fabrice Luchini, Mara Taquin Komödie und Drama von Guillaume Nicloux mit Fabrice Luchini, Mara Taquin Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vallon-en-Sully Autres Lieu Route de Nassigny Adresse Route de Nassigny Salle polyvalente Ville Vallon-en-Sully Departement Allier Lieu Ville Route de Nassigny Vallon-en-Sully latitude longitude 46.535884;2.607961

