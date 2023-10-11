- Cet évènement est passé
Cinéma : Un coup de maître Route de Nassigny Vallon-en-Sully
Catégories d’Évènement:
Cinéma : Un coup de maître Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 11 octobre 2023, Vallon-en-Sully.
Vallon-en-Sully,Allier
Comédie dramatique de Rémi Bezançon avec Vincent Macaigne..
2023-10-11 15:00:00 fin : 2023-10-11 . EUR.
Route de Nassigny Salle polyvalente
Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Comedy-drama by Rémi Bezançon starring Vincent Macaigne.
Comedia dramática de Rémi Bezançon protagonizada por Vincent Macaigne.
Dramatische Komödie von Rémi Bezançon mit Vincent Macaigne.
Mise à jour le 2023-10-09 par OTI Vallée du Coeur de France