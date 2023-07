Exposition de la collection Shakers Route de Nassigny Vallon-en-Sully, 21 juillet 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

11 œuvres de la collection Shakers reproduites sur affiches plastifiées seront exposées sur les murs de la salle polyvalente de Vallon-en-Sully, en plein air..

2023-07-21 fin : 2023-10-20 . .

Route de Nassigny Salle polyvalente

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



11 works from the Shakers collection reproduced on laminated posters will be exhibited on the walls of the Vallon-en-Sully multi-purpose hall, in the open air.

11 obras de la colección Shakers, reproducidas en carteles de plástico, se expondrán en las paredes de la sala polivalente de Vallon-en-Sully, al aire libre.

11 ?uvres aus der Shakers-Kollektion, die auf plastifizierten Postern reproduziert wurden, werden an den Wänden der Mehrzweckhalle in Vallon-en-Sully unter freiem Himmel ausgestellt.

Mise à jour le 2023-07-08 par OTI Vallée du Coeur de France